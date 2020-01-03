По словам министра, Франции "чрезвычайно важно" обложить налогом цифровые компании "государственного масштаба", которые получают значительную прибыль и почти не платят налоги, не находясь при этом на территории республики.

Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил в интервью газете Journal du Dimanche министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Также Ле Мэр "официально оспорил" заявления США о "дискриминационном" характере налога. Он указал, что недавно отправил письмо американскому торговому представителю Роберту Лайтхайзеру. Министр также оспорил "законность предусмотренных санкций".

Ле Мэр выразил надежду, что переговоры по международному налогообложению, которые ведутся в ОЭСР, приведут к "удовлетворительному итогу". Если произойдет так, Франция отменит свой национальный налог, в противном же случае, республика возобновит обсуждения в рамках ЕС для "установления европейского налога". "Мы хотим избежать торговой войны, но мы будем готовы дать отпор совместно с нашими европейскими партнерами, если по нам ударят санкции, которые мы считаем неуместными, недружественными и незаконными", - заявил министр.

В начале декабря США заявили о намерении ввести пошлины по ставке до 100% на ряд французских товаров. В докладе торгового представителя США говорилось, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это Вашингтон намерен ввести новые пошлины.