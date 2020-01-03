ЦИК аннулировал итоги голосования на двух участках

На двух избирательных участках аннулированы результаты голосования во время муниципальных выборов в Азербайджане, которые прошли 23 декабря. В связи с этим на заседании Центральной избирательной комиссии было принято решение, сообщает Trend.

Согласно информации, на заседании было заявлено, что видеокадры, которые, как утверждается, были записаны на указанных участках и распространены в соцсетях, были изучены. Было заслушано обращение в связи с некоторыми нарушениями закона, мешающими избирателям определять свою волю, на избирательном участке №24 30-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и избирательном участке №30 31-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии.

Член экспертной группы при ЦИК расследовал жалобу, и упомянутые в обращении факты частично нашли свое подтверждение. В то же время принято решение об аннулировании результатов голосования избирательного участка №24 30-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и избирательного участка №30 31-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии.