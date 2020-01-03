И Великобритания пригрозила ударить по Ирану

Лондон готов нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, выльется в войну, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По словам источника, Лондон не будет наносить удар первым, но при эскалации конфликта готов поддержать американского союзника, задействовав подводный флот — атомные субмарины класса «Эстьют», вооруженные крылатыми ракетами «Томагавк». Одна из таких подлодок находится наготове на достаточном для атаки по Ирану расстоянии, отметил собеседник издания, пишет «Лента.ру».

The Sun также отмечает, что в Ирак переброшены бойцы элитных спецподразделений на случай необходимости проведения спасательных операций. Находящимся в стране 400 британским военным, обучающим иракских силовиков, приказано усилить защиту дипломатов и собственных сил, сообщает The Times.