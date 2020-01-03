МИД Ирана: Гибель Сулеймани не повлияет на сотрудничество с Россией по Сирии

Гибель генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не отразится на взаимодействии России и Ирана по Сирии, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.

«Мы не думаем, что с назначением генерала Каани на должность главы спецподразделения «Кудс» возникнет вакуум в этой сфере», – сказал Мусави в ответ на вопрос о влиянии гибели генерала КСИР Сулеймани на координацию и сотрудничество России и Ирана на территории Сирии, передает РИА Новости.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. При этом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала эту военную операцию.