В Баку бывшие зэки продавали наркотики в соцсетях

Отмечается, что информация о причастности к незаконному обороту наркотических и психотропных препаратов двоих проживающих в Баку жителей Ленкоранского района поступила в Главное управление по борьбе с наркотиками МВД. В ходе проведенных в Низаминском районе столицы оперативных действий были арестованы ранее судимые Гусейн Дадашев и Зия Гасымзаде. При задержании у них было обнаружено и изъято 47,7 грамма героина, а также 40 граммов психотропного препарата.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые получили запрещенные вещества у некоего Мехти, гражданина Ирана, личность его пока не установлена. Затем Дадашев и Гасымзаде организовали продажу наркотиков через соцсети. Наркотики прятались в разных местах столицы, а фотографии "закладки" отправлялись покупателям.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведется расследование.