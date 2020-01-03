Османская армия во главе с Энвер Пашой в попытке освободить земли, захваченные русской армией, 22 декабря 1914 начала операцию в Сарыкамыше. В ходе боев, продолжавшихся 18 дней, османская армия потеряла до 90 тысяч солдат и офицеров, часть которых замерзла.

В турецкой провинции Карс прошли мероприятия, приуроченные к 105-й годовщине операции при Сарыкамыше, унесшей жизни десятков тысяч бойцов османской армии, сообщает Anadolu.

Тысячи представителей турецкой молодежи приняли участие в шествии под лозунгом «Турция шествует с павшими героями» в память о героях Сарыкамыша. Участники акции с турецкими флагами собрались в местечки Кызылбуджук, расположенном между поселком Соганлы и горной грядой Аллахуакпер.

В районе проведения акции приняты повышенные меры безопасности. По словам организаторов акции, цель мероприятий – напомнить молодому поколению о подвигах сынов Турции, отдавших жизни за родную землю.