Назван лучший фильм 2019 года
Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо стал лучшей кинокартиной 2019 года по версии Национальной сети кинокритиков США (National Society of Film Critics), сообщает «Лента.ру» со ссылкой на на сайт организации.
«Паразиты» выиграли и в номинации «Лучший сценарий». Лучшим режиссером названа Грета Гервиг («Маленькие женщины»). Лучшим актером стал Антонио Бандерас («Боль и слава»), лучшей актрисой — Мэри Кей Плэйс («Диана»).
Брэд Питт за свою роль в «Однажды в… Голливуде» назван лучшим актером второго плана, титула «Лучшая актриса второго плана» удостоилась Лора Дерн («Брачная история», «Маленькие женщины»).
Операторская работа Клэра Матона («Портрет девушки в огне», «Атлантика») получила высшую оценку. Лучший документальный фильм 2019 года, по версии кинокритиков, — «Страна меда» (режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов).