Иран готов к переговорам с США по ядерной сделке

Иран после гибели генерала Касема Сулеймани не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы "5+1" (Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и США), однако вначале ответит США, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, отвечая на вопрос, готов ли Иран по-прежнему вести переговоры в рамках группы "5+1", если США снимут санкции.

"Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остается. Однако необходимо ответить на то, что произошло", - сказал журналистам Мусави.