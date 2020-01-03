Ливень, обрушившийся на Тель-Авив накануне, вызвал сильное наводнение, которое унесло жизни двух человек, сообщают израильские СМИ.

Улицы и дома оказались затоплены, за несколько часов в городе выпала практически четверть годовой нормы осадков.

В южной части города из-за наводнения вышел из строя лифт, который застрял на уровне парковки. В результате находившиеся в лифте мужчина и женщина оказались заблокированы. Лифт наполнился водой, и они утонули.

В супермаркете провалилась крыша, под воду ушли сотни автомобилей. Движение транспорта полностью парализовано. Полицейским приходится вплавь добираться до мест вызова, чтобы помочь людям.