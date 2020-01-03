Ирак прогоняет американские войска из страны

Парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией по борьбе с «Исламским государством» и за вывод иностранных войск из страны, сообщает телеканал Al Arabiya.

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции", передает ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что передал на рассмотрение парламента временной график вывода иностранных войск из страны. «Временной график вывода иностранных войск из Ирака вынесен на рассмотрение парламента», — отмечал он, пишет RT.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен предостерёг Багдад от решений, неблагоприятных для дальнейшего присутствия американских войск.