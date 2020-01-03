Советник Хаменеи: Иран готовит удар по военным объектам США

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - приводит в переводе на английский его слова CNN, передает ТАСС.

"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", - подчеркнул советник Хаменеи, указав при этом, что руководство Ирана "никогда не стремилось и не будет стремиться к войне".

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек: охранники Сулеймани и попутчики. В Пентагоне заявили, что убийство Сулеймани было проведено по указанию президента Дональда Трампа.