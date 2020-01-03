Педро Санчесу не доверили кресло премьера Испании

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил кандидата от испанских социалистов Педро Санчеса на пост премьер-министра в первом туре. За него проголосовали 166 депутатов, против - 165, 18 воздержались, еще один парламентарий не пришел на заседание.

Как сообщает Дойче велле, для победы в первом туре необходимо было набрать абсолютное большинство голосов, то есть, по меньшей мере, 176 из 350. Второе голосование назначено на 7 января, тогда кандидату нужно будет получить простое большинство голосов.

Педро Санчес сейчас исполняет обязанности председателя правительства, он генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии. Правительство Испании уже около восьми месяцев находится в статусе исполняющего обязанности.