Помпео о генерале Сулеймани: «Это был плохой парень»

"Данные нашей разведки указывают на то, что бездействие, при котором Сулеймани смог бы продолжать готовить и планировать свою террористическую кампанию, создало бы намного более серьезную опасность, чем меры, которые мы приняли на минувшей неделе", - цитирует ТАСС главу Госдепа.

Помпео добавил, что решение главы Белого дома устранить Сулеймани было верным. По мнению американского госсекретаря, Касем Сулеймани "был плохой парень, и мы убрали его с игрового поля. Это важно, потому что он был связующим элементом, который вел активную заговорщическую деятельность против Соединенных Штатов, ставя под угрозу жизни американцев".