Газ из «Турецкого потока» пришел в Грецию и Северную Македонию

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сказал руководитель "Булгартрансгаза" Владимир Малинов, уточнив, что для этого используется новая точка "Странджа 2" на границе с Турцией.

По словам Малинова, по состоянию на начало года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел "Турецкий поток", не задействованы. При этом, подчеркнул Малинов, болгарские власти могут при необходимости также использовать потенциал этого газопровода, передает РИА Новости.

1 января поставки голубого топлива также начались в Болгарию. По предварительным оценкам, это позволит Софии сэкономить порядка 40 млн евро.