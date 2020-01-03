Майкл Мур обратился к Хаменеи: «Это был теракт. Не мстите! Мы сами решим!»

«Я от своего имени обращаюсь к лидеру Ирана и прошу его не использовать никаких суровых мер возмездия за наш [американский] террористический акт и смерть генерала [Сулеймани], с тем чтобы я и миллионы других американцев решили эту проблему мирным путем», - написал американский режиссер на своей странице в Instagram.

Отметим, что в своих работах Майкл Мур часто критикует капитализм, глобализацию, мегакорпорации, неолиберализм и Республиканскую партию США, в частности президента Дональда Трампа, иракскую войну. В 2011 году раскритиковал интервенцию в Ливии. После того как американские войска выпустили 110 ракет «Томагавк» по военным целям в Ливии, Мур предложил Бараку Обаме вернуть свою Нобелевскую премию мира. На выборах 2016 года поддерживал кандидатуру Берни Сандерса. Позже, после поражения Сандерса на праймеризе от Демпартии, поддержал кандидатуру Хиллари Клинтон.

Майкл Мур придерживается социал-либеральных политических взглядов. Он сторонник мультикультурализма, однополых браков и контроля за оружием в США. Поддерживает кандидатов левого крыла Демпартии США.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого был убит генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек: охранники Сулеймани и попутчики. В Пентагоне заявили, что убийство Сулеймани было проведено по указанию президента Дональда Трампа.