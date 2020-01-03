В Тегеране указали, что это является «последним из ключевых практических ограничений» в Совместном всеобъемлющем плане действий.

Иран отказывается от ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг для обогащения урана. Об этом говорится в заявлении правительства страны, передает РИА Новости.

«Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы», - цитирует Интерфакс заявление иранского правительства.

Отмечается, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.

СВПД был подписан ИРИ и «шестеркой» в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.