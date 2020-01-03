Госсекретарь США Майкл Помпео не дал четкого ответа на вопрос, возможно ли, что после устранения командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани новой потенциальной целью для Вашингтона могут стать другие представители иранского руководства.

"Касем Сулеймани убил сотни американцев. Вывод террориста с поля боя не увеличивает риск террора. Риск террора увеличивает политика умиротворения. Это то, что делала администрация Обамы. Это то, что администрация Трампа никогда не будет делать", - заявил госсекретарь в интервью телекомпании CBS.

Тогда главу американского внешнеполитического ведомства спросили, означает ли это, что "другие иранские лидеры теперь являются потенциальными целями США", передает ТАСС.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность американского народа", - ответил Помпео.

"Звучит как "да", - прокомментировала его слова ведущая CBS. Помпео, выдержав паузу в несколько секунд, продолжил: "При президенте Трампе мы будем делать то, на что он указывал месяцами. Мы собираемся реализовывать нашу стратегию национальной безопасности и уверять народ Ирана в том, что мы с ними, а руководство Исламской Республики, их терроризм, не принесут им пользы".