Иран выдаст за голову Трампа $80 миллионов

Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на британский таблоид The Mirror.

На телевидении сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.

Заявление было сделано во время трансляции церемонии прощания с генералом Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, убитым 3 января.

Как отмечает en24, данное заявление можно расценивать как элемент пропаганды.