Противник Гуайдо объявил себя председателем парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра, бывший член партии «За справедливость» — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает «Коммерсант» со ссылкой на газету El Comercio.

Венесуэльская оппозиция назвала избрание Луиса Парры «парламентским переворотом». Парра объявил о своем избрании через громкоговоритель, сообщает AFP. Гуайдо, как и других оппозиционных законодателей, поддерживающих его, на голосование не допустили.

Напомним, в начале 2019 года Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом Николаса Мадуро.