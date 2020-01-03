Дочь Касема Сулеймани: «Хизбалла» отомстит за моего отца»

Зейнаб Сулеймани, дочь убитого генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявила, что президент США Дональд Трамп не сможет уничтожить достижения ее отца, сообщает haqqin.az со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Манар».

«Весь мир знает, что смерть Касема Сулеймани не сломит нас и в конечном итоге мы добьемся мести», - заявила Зейнаб.

«Вы не могли быть соперником моему отцу, поэтому вы атаковали его ракетами, - обратилась Сулеймани к Дональду Трампу. - Если бы ты обладал смелостью, ты бы столкнулся с ним лицом к лицу».

Она назвала главу террористической организации «Хизбалла» Хасана Насраллу «дорогим дядей» и не сомневается, что он отомстит за кровь генерала.