Дочь Касема Сулеймани: «Хизбалла» отомстит за моего отца»
Зейнаб Сулеймани, дочь убитого генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявила, что президент США Дональд Трамп не сможет уничтожить достижения ее отца, сообщает haqqin.az со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Манар».
«Весь мир знает, что смерть Касема Сулеймани не сломит нас и в конечном итоге мы добьемся мести», - заявила Зейнаб.
«Вы не могли быть соперником моему отцу, поэтому вы атаковали его ракетами, - обратилась Сулеймани к Дональду Трампу. - Если бы ты обладал смелостью, ты бы столкнулся с ним лицом к лицу».
Она назвала главу террористической организации «Хизбалла» Хасана Насраллу «дорогим дядей» и не сомневается, что он отомстит за кровь генерала.
В свою очередь, лидер «Хизбалла» заявил, что американские военные на Ближнем Востоке заплатят большую цену за убийство Касема Сулеймани, которое, по его словам, открывает новую страницу в истории Ближнего Востока.
Он сказал, что отреагировать на произошедшее должен не только Иран, но и его союзники в регионе. Насралла назвал убийство «явным, вопиющим преступлением», подчеркнув, что атаки на военные объекты США на Ближнем Востоке станут «справедливым наказанием».