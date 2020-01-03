В Багдаде снова обстреляли американское посольство арабские СМИ
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya.
По информации телеканала, целью ударов было американское посольство - рядом с комплексом дипмиссии упали несколько ракет типа "Катюша".
Иракские источники заявили, что в результате обстрела по меньшей мере одна семья получила ранения. В результате обстрела также могут быть жертвы, добавили источники телеканала.
Накануне в "зеленой зоне", где располагаются правительственные здания, также прогремели взрывы.