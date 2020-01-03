"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, целью ударов было американское посольство - рядом с комплексом дипмиссии упали несколько ракет типа "Катюша".

Иракские источники заявили, что в результате обстрела по меньшей мере одна семья получила ранения. В результате обстрела также могут быть жертвы, добавили источники телеканала.

Накануне в "зеленой зоне", где располагаются правительственные здания, также прогремели взрывы.