Борис Джонсон: Мы не будем оплакивать смерть Сулеймани

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке, говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает РИА Новости.

«Касем Сулеймани представлял угрозу всем нашим интересам, и мы не будем оплакивать его смерть, но очевидно, что все призывы к мести или возмездию просто приведут к еще большему насилию в регионе, а это не отвечает ничьим интересам», — заявил Джонсон по итогам телефонных переговоров с президентами Франции Эммануэлем Макроном и США Дональдом Трампом, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

Британский премьер считает, что Сулеймани играл ключевую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч мирных граждан и военных западных стран.