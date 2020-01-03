Госдеп о решении Ирака вывести все иностранные войска

Вашингтон разочарован решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с международной коалицией по борьбе с ИГ, заявили РИА Новости в Госдепе США.

"США разочарованы действиями, предпринятыми в Совете представителей Ирака. Ожидая дальнейших разъяснений относительно правового характера и последствий резолюции, мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

"Считаем, что продолжение совместной борьбы с ИГ отвечает общим интересам США и Ирака. Эта администрация по-прежнему привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку", - отмечается в заявлении Госдепа.

Ранее в воскресенье парламент Ирака большинством голосов проголосовал за пакет решений, которые предусматривают, в частности: отзыв запроса на содействие международной коалиции в борьбе с террористической группировкой ИГ, требование к правительству прекратить всякое иностранное военное присутствие на иракской территории.