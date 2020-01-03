Моррисон добавил, что к борьбе с огнем решено привлечь несколько тысяч военнослужащих-резервистов.

Число жертв лесных пожаров на юго-восточном побережье Австралии возросло до 23. Об этом объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

В результате пожаров в юго-восточной части страны были уничтожены более 4 млн гектаров леса. Сгорели почти полторы тысячи домов. 17 человек пропали без вести.

А звезды шоу-бизнеса собирают пожертвования, чтобы отправить в охваченные огнем регионы. В частности актриса Николь Кидман и певица Пинк пожертвовали на двоих $1 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии. К сбору средств присоединился и актер Хью Джекман, разместивший в своем аккаунте в Instagram призыв помочь в борьбе со стихией. О своей помощи в $25 тыс. также сообщила и российская теннисистка Мария Шарапова.

Штат Новый Южный Уэльс объявил чрезвычайное положение и признал, что некоторые городки практически уничтожены огнем, как например Конжола рядом с одноименным национальным парком. Тысячи австралийцев покинули дома и перебрались на океанское побережье в ожидании спасательной миссии.

480 миллионов млекопитающих, среди которых коалы, кенгуру, птицы и рептилии, погибли или потеряли свои привычные места обитания в результате пожаров. По словам ученых, это самая скромная оценка последствий экологической катастрофы. Снимок NASA со спутника дает представление о масштабах экологического бедствия.