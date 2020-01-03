Трамп пригрозил Ирану «непропорциональным» ударом
США могут нанести по Ирану удар непропорциональной силы, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Он считает, что при этом можно обойтись без формального уведомления Конгресса США, «тем не менее оно предоставляется», передает ТАСС.
«Эти посты в соцсетях послужат уведомлением Конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере», — отметил Трамп, добавив, что подобное официальное уведомление не предусматривается, «но оно тем не менее сделано».