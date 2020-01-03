Трамп пригрозил Ирану «непропорциональным» ударом

Он считает, что при этом можно обойтись без формального уведомления Конгресса США, «тем не менее оно предоставляется», передает ТАСС.

«Эти посты в соцсетях послужат уведомлением Конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере», — отметил Трамп, добавив, что подобное официальное уведомление не предусматривается, «но оно тем не менее сделано».