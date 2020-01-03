Reuters: Иран привел ракетные войска в режим боевой готовности
Иранские ракетные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
"Очевидно, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Является ли эта боевая готовность наступательной или оборонительной? Это пока невозможно определить", - заявил источник агентства.
Он не предоставил никаких деталей, добавив лишь, что США внимательно следят за развитием ситуации.