Reuters: Иран привел ракетные войска в режим боевой готовности

Иранские ракетные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

"Очевидно, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Является ли эта боевая готовность наступательной или оборонительной? Это пока невозможно определить", - заявил источник агентства.

Он не предоставил никаких деталей, добавив лишь, что США внимательно следят за развитием ситуации.