Эрдоган: Было бы неправильно оставлять без ответа убийство Сулеймани

Было бы неправильно оставлять без ответа убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать события, произошедшие в Ираке, сообщает ТАСС.

«Считаю, что нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо командира, который входил в высшие эшелоны власти какой-либо страны», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что в последнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом он призывал его «воздержаться от роста напряженности в отношениях с Ираном»: «Сейчас необходимо взять под контроль эту напряженную ситуацию, которая может нанести урон всем вовлеченным сторонам».

Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания обещал отомстить за убийство Касема Сулеймани в результате спецоперации Пентагона в ночь на 3 января. В своем заявлении совет также указал, что «Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США. В направленном в Совет Безопасности ООН письме Тегеран призвал «осудить этот неправомерный преступный акт», а также заявил о своем праве на самооборону.