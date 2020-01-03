Служба нацбезопасности Армении задержала владельца фейковой страницы в Facebook, откуда, как утверждает следствие, была распространена ложная информация о поздравлении с "успешной" операцией против Ирана, якобы направленном премьером Николом Пашиняном президенту Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-центра СНБ.

В сообщении отмечается, что "в результате проведенных СНБ оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность человека", который ведет фейковую Facebook-страницу "Диана Арутюнян", где была размещена новость: "Он был доставлен в Службу нацбезопасности и дал разъяснения по поводу своих действий".

В своих показаниях задержанный заявляет, что распространил новость "для дискредитации властей Армении, так как имеет оппозиционные взгляды и считает несправедливым арест Роберта Кочаряна".

В пресс-центре заявили, что возбуждено уголовное дело, отметив, что действия задержанного были направлены "на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды" и нанесли ущерб нацбезопасности страны.