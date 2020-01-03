Роберт де Ниро осуждает Трампа: «Этот никчемный человек нападет на Иран» фото
Знаменитые люди США осуждают решение президента Дональда Трампа об убийстве главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Как сообщает haqqin.az, актер Роберт Де Ниро на своей странице в Твиттере резко высказался против Трампа и его политики в отношении Ирана.
«Наш президент начнет войну с Ираном, потому что он не способен вести переговоры. Он слабый и никчемный человек. Я уверен, что до выборов он нападет на Иран. Потому что он считает, что это – единственный путь переизбраться на пост президента. Разве это не несчастье?», - написал знаменитый актер.