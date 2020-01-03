Как сообщает haqqin.az, актер Роберт Де Ниро на своей странице в Твиттере резко высказался против Трампа и его политики в отношении Ирана.

«Наш президент начнет войну с Ираном, потому что он не способен вести переговоры. Он слабый и никчемный человек. Я уверен, что до выборов он нападет на Иран. Потому что он считает, что это – единственный путь переизбраться на пост президента. Разве это не несчастье?», - написал знаменитый актер.