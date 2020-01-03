Конгресс США отбирает у Трампа полномочия по Ирану

Палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану. Как передает РИА Новости, об этом сообщила спикер Нэнси Пелоси.

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Отмечается, что резолюция имеет схожие черты с той, что внес на рассмотрение сената сенатор-демократ Тим Кейн, предложивший законодательно запретить Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения Конгресса.

"Она (резолюция) вновь подтверждает давние надзорные обязанности Конгресса, устанавливая, что если не последует дальнейшего решения Конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", — сообщается в пресс-релизе.