Сегодня Ирак заявит США о высылке американских войск

Сегодня исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди встретится с послом США в стране Мэттом Тьюллером, ожидается, что Махди проинформирует его о решении выслать американские войска из Ирака, сообщает телеканал CNBC.

В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса проголосовал за разрыв сотрудничества с международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие.

Вашингтон в ответ выразил свое разочарование, а американский президент Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак, пока тот не заплатит за американскую авиабазу.