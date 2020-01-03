Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возглавляет церемонию прощания с убитым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Отмечается, что в церемонии также принимает участие президент Ирана Хасан Роухани.