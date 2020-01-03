Хаменеи возглавил траур и не сдержал слезы видео
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возглавляет церемонию прощания с убитым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.
Отмечается, что в церемонии также принимает участие президент Ирана Хасан Роухани.
На церемонии прощания дочь убитого американцами Касема Сулеймани Зейнаб предрекла Соединенным Штатам черные дни.
«Безумный Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится», — обратилась она к американскому лидеру, добавив, что США и их союзника Израиля ждут «черные дни».
Церемония прощания с убитым генералом началась 6 января, за день до этого тело Сулеймани доставили в Иран. Телерадиокомпания IRIB опубликовала видеозапись того, как гроб, завернутый в иранский флаг, выгружают из самолета под звуки военного оркестра. Генерала должны похоронить в Иране 7 января.