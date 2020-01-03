Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.

Однако в данный момент цена нефти замедлила рост. По состоянию на настоящее время цена нефти марки Brent составляет $69,99 за баррель.

Рост цены на нефть происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.