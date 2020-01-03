Два человека погибли, еще семь травмированы при столкновении автобуса из Таджикистана и грузовика на трассе в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция, передает РИА Новости.

ДТП с участием автобуса и грузовика Isuzu произошло в понедельник на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области.

"По предварительным данным, автобус совершал разворот на автодороге, водитель не убедился в безопасности. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров, семь из них получили различные повреждения. В аварии погибли водитель и пассажир Isuzu, их личности в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас движение осуществляется по одной полосе в обоих направлениях, на месте работают сотрудники ГИБДД.