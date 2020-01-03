Сегодня в Тегеране проходит церемония прощания с убитым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани. Из распространенных иранскими телеканалами репортажей видно, вероломное убийство легендарного иранского генерала консолидировало весь иранский народ. Сотни тысяч иранцев участвуют в церемонии, которую возглавил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

После похоронной молитвы тела Касема Сулеймани и других погибших будут перевезены в город Гум.

После завершения церемонии прощания в Гуме, тело Касема Сулеймани будет перевезено в его родную провинцию Керман, где седьмого января состоятся похороны генерала.

Haqqin.az представляет новые фото и видео с церемонии прощания с генералом Сулеймани.