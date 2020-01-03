Как сообщает haqqin.az, вслед за Робертом Де Ниро актер Морган Фримен на своей странице в Твиттере резко высказался по поводу Трампа и его политики.

«Дональд Трамп – террорист! Дональд Трамп домогается детей! Дональд Трамп – расист! Дональд Трамп – мастер обмана! Дональд Трамп – сексист! Дональд Трамп – лжец и обманщик! Дональд Трамп – преступник! И он не мой президент», - написал известный актер.