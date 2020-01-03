Морган Фримен: «Трамп – террорист!» фото
Легендарные звезды США осуждают решение президента Дональда Трампа об убийстве главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Как сообщает haqqin.az, вслед за Робертом Де Ниро актер Морган Фримен на своей странице в Твиттере резко высказался по поводу Трампа и его политики.
«Дональд Трамп – террорист! Дональд Трамп домогается детей! Дональд Трамп – расист! Дональд Трамп – мастер обмана! Дональд Трамп – сексист! Дональд Трамп – лжец и обманщик! Дональд Трамп – преступник! И он не мой президент», - написал известный актер.