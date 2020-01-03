Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент США долгое время не соглашался на эту операцию. Военные также были против подобных мер: кампания по санкциям против Ирана привела к усилению напряженности в отношениях с Тегераном. Это, как отмечает издание, требовало все больше военных ресурсов на Ближнем Востоке.

Однако после смерти 27 декабря ситуация изменилась: в результате обстрела на военной базе вблизи города Киркук в Ираке погиб гражданский подрядчик из США.

29 декабря Помпео, министр обороны США Марк Эспер и глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли встретились с Трампом. В результате обсуждений ответных мер президент согласился на ликвидацию Сулеймани, пишет издание.