Синоптики о погоде на завтра: пасмурно и сухо
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Утром местами слабый туман, юго-западный ветер.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью 3-7, днем 8-11, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 764 до 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90, днем 60-65 процентов.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный.
Ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 8-12 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 2-7 градуса тепла.