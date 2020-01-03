Ирак готовит механизм по выводу войск США из страны

Власти Ирака начали готовить механизм вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает РИА Новости.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать", — отметил Халф, чье выступление показал телеканал "Аль-Джазира".

Он указал, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им двигаться куда-либо".

По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.