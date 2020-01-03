Британские СМИ: Третья мировая война вполне вероятна

В заметке, озаглавленной фразой «Трамп действительно собирается начать третью мировую войну? Вот что мы знаем», автор рассуждает о последних событиях в связи с убийством в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Там также приводятся заявления американских политиков, в частности, бывшего вице-президента США Джо Байдена и нынешнего министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

В конце Стэйплс, отвечая на вопрос о том, действительно ли мир движется к новой крупной войне, написал, что мы пока этого не знаем. В то же время, по его словам, очевидно, что стороны конфликта давно двигались в сторону его эскалации.

Убийство генерала Сулеймани, одного из самых влиятельных людей в Иране, навело пользователей социальных сетей на мысли о скором приближении третьей мировой войны. Они сочли, что если за несколько дней 2020 года произошло такое событие, то дальше можно ждать и нового глобального вооруженного конфликта.