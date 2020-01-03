Следствие по новому делу Гульнары Каримовой завершено

Генпрокуратура Узбекистана завершила расследование еще одного уголовного дела о вымогательстве и хищении средств из госбюджета в отношении Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны Ислама Каримова, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В августе 2019 года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента - о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В декабре 2019 года ведомство сообщило, что следствие по одному из них завершено. В частности, Каримову обвинили в нанесении ущерба на сумму свыше 165 миллионов долларов и 85 миллиардов сумов (около 9 миллионов долларов).

"Генеральной прокуратурой окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По данным ведомства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится совместная работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.