Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в регионе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери шаги по недопущению эскалации в Сирии и Ближневосточном регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

«В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани», - говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.