Советник Хаменеи: "Вашингтон столкнется со вторым Вьетнамом"
США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
"Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со "вторым Вьетнамом", — цитирует его телеканал Al-Alam.
Выступая на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани, политик отметил, что убитый генерал был "ключевым элементом" ирано-российского альянса.
3 января Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта Багдада, в ходе которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.