В Баку задержан квартирный вор
В Баку задержан мужчина, который вместе с сообщниками ограбил частный дом и похитил 21 тысячу долларов и ювелирные украшения, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления полиции города Баку и 12-го отделения полиции Хазарского РУП был задержан житель Агдамского района И.Мамедов, подозреваемый в краже 3 января из дома на территории столицы сейфа, в котором находились 21 тысяча долларов и золотые изделия на 6 тысяч манатов.
Установлена также личность трех его сообщников.