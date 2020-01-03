Посол России: «Кто знает, может, и наш газ подключится к TANAP»

Российский газ на определенном этапе может быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Об этом 6 января заявил телеканалу CBC посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

«И Азербайджан, и Россия являются нефтегазовыми странами. И та, и другая страна сама добывает углеводороды. Хотя и здесь мы уже сотрудничаем, имеется российское участие в разработке нефтяных, газоконденсатных месторождений Азербайджана. Кто знает, может, и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту TANAP, я бы исключать этого не стал», — приводит его слова «Коммерсант».

Бочарников поздравил Азербайджан с запуском проекта TANAP и отметил, что Баку теперь с полным основанием может пожинать его плоды.

Трансанатолийский трубопровод был запущен 30 ноября 2019 года для поставки азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу. Первоначальная пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд кубометров газа в год, из которых 6 млрд будут поставляться в Турцию.