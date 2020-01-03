Отпуск премьера вызвал политический скандал в Британии

Так, с критикой в адрес Джонсона выступил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, заявивший, что тот должен был немедленно вернуться из отпуска, чтобы «решить проблему, которая может иметь серьезные последствия для Великобритании и всего мира». Его соратница по партии Эмили Торнберри обвинила премьера в том, что он загорает вместо присутствия на заседаниях Cobra — правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Аналогичную позицию занял и один из лидеров либерал-демократов сэр Эд Дейви, который отметил, что долгое молчание главы кабинета министров по этой теме неприемлемо.

Британские оппозиционные политики раскритиковали премьер-министра Бориса Джонсона за то, что он не прервал свой отпуск на Карибах после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. О разгоревшемся в Соединенном Королевстве политическом скандале пишет The Mirror.

Джонсон лично прокомментировал убийство Сулеймани спустя три дня после произошедшего, ранее мнение официального Лондона высказывал министр иностранных дел Доминик Рааб. Премьер в своем заявлении поддержал операцию США по атаке на военачальника. «Генерал Касем Сулеймани угрожал всем нашим интересам и был ответственен за разрушительный характер поведения в регионе. Учитывая его ведущую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч невинных граждан и западных специалистов, мы не будем оплакивать его смерть», — сказал политик.

Как отмечает The Mirror, ожидается, что вскоре Джонсона подробно проинформируют о произошедшем сотрудники силовых структур, после чего он проведет заседание кабинета министров. Также на этой неделе под председательством премьера соберется британский Совет национальной безопасности.

По информации The Sun, в случае прямого вооруженного конфликта между США и Ираном Великобритания поддержит своего американского союзника, задействовав, в частности, атомные субмарины с крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, в Ирак, где размещены несколько сотен британских военнослужащих, переброшены бойцы элитных спецподразделений на случай необходимости проведения спасательных операций, а уже находящимся в стране силовикам приказано усилить защиту дипломатов и гражданских специалистов.

Газета The Times сообщала, что Джонсон отдыхал на острове Мюстик в Карибском море, который входит в состав Сент-Винсента и Гренадин, но является частной территорией. На курорте, как правило, обслуживаются туристы высшего уровня: высокопоставленные чиновники, члены британской королевской семьи, крупные бизнесмены, артисты и другие. На небольшом острове построено 114 вилл, большая часть которых сдается приезжающим на отдых людям, и всего два отеля с 22 номерами в общей сложности. Возводить новые дома там запрещено, также нельзя передвигаться на автомобилях (кроме гольф-каров) и нарушать тишину. Прибрежные воды и пляжи Мюстика патрулируются британскими военными.