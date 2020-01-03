Армия Хафтара вошла в город Сирт
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт, под контроль взят морской порт города, об этом сообщил источник в ЛНА, передает РИА Новости.
По данным собеседника агентства, ЛНА в первой фазе операции совершила морской десант и захватила порт города.
"Отряды Халифы Хафтара также завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города", - сообщил информированный источник, близкий к командованию ЛНА.