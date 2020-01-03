«Азеришыг» о количестве обращений в праздничные дни

В День солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря, а также в период новогодних праздников объем потребления электроэнергии в Азербайджане не отличался от обычных дней. Об этом сказал глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году значительно сократилось количество сбоев в снабжении электроэнергией.

«В энергоснабжении потребителей не возникало никаких проблем. В праздничные дни сократилось число обращений на горячую линию 199. За последнюю неделю было зафиксировано 1,277 тысячи обращений, большей частью информационного характера», - сообщил глава пресс-службы.

Отметим, что в праздничные дни ОАО «Азеришыг» работало в усиленном режиме.