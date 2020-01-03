Чавушоглу: «Убийство Сулеймани – серьезная угроза миру в регионе»

По словам турецкого министра, официальная Анкара поддерживает активный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

«Анкара совместно с другими странами продолжит принимать меры для снижения напряженности между США и Ираном», - сказал Чавушоглу на заседании, посвященном итогам 2019 года в Анкаре.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил убийство иранского генерала с президентами Франции, Ирана и Ирака, а также эмиром Катара. Кроме того, турецкий лидер провел телефонный разговор с британским премьером и канцлером Германии. На ближайшие дни запланированы и другие беседы», - сообщил глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу отметил также, что лично обсуждал тему американо-иранской напряженности с коллегами из Ирана, России, США, Великобритании, Катара, Пакистана, а также с генсеком ООН.

По его словам, Турция всегда стремилась к шагам по поддержанию мира в регионе.

«Мы стремимся устранить напряженность в регионе. В среду, как известно, в Стамбул прибудет президент России Владимир Путин. Появится возможность для обсуждения ситуации в регионе на уровне лидеров Турции и России. Нас беспокоит вероятность превращения территории Ирака в зону противостояния третьих стран. Это серьезный риск не только для Ирака, но и региона в целом», - сказал глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу отметил, что обеспокоенность Анкары по данному вопросу разделяет и президент Ирака Берхем Салих.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась 3 января после того, как Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал генерал, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.