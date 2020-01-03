Иран призвали воздержаться от «провокаций и насилия»

НАТО призвало Иран воздержаться от «провокаций и насилия» после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренной встречи в Брюсселе, передает ТАСС.

«Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия», — сказал он, не уточнив, призывали ли страны НАТО к сдержанности США.

По словам Столтенберга, решение об операции против Сулеймани Вашингтон принимал самостоятельно, без НАТО или коалиции по борьбе с ИГИЛ.